ЄС розгляне схвалення вакцини від коронавірусу Moderna на початку січня

Європейське агентство з лікарських засобів ( EMA) може схвалити вакцину від коронавірусу mRNA-1273 компанії Moderna вже на початку січня. Питання схвалення вакцини Moderna агентство розгляне на засіданні 6 січня 2021 року.

Про це йдеться на офіційному сайті EMA.

Як зазначили в агентстві, в останні кілька тижнів було досягнуто значного прогресу в оцінці заявки на отримання дозволу на продаж вакцини Moderna. Крім того, компанія надала додаткову інформацію про свою вакцину від коронавірусу.

"Сьогодні компанія достроково подала останній пакет даних, необхідних для оцінки заявки. Вони містять інформацію, яка потрібна для виробництва вакцини для ринку ЄС", - розповіли в EMA.

Якщо вакцину Moderna не вдасться схвалити на позачерговому засіданні 6 січня, то агентство знову розгляне це питання на наступному засіданні, яке відбудеться 12 січня.

Нагадаємо, розроблена компанією Moderna вакцина від коронавірусу здатна забезпечити імунітет щонайменше на три місяці. Хоч кількість антитіл в людини зменшується, але їх кількість достатня, щоб боротися з вірусом.