ЕС ограничил вывоз вакцины от COVID до апреля, для Украины сделано исключение

Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из Евросоюза вакцины от коронавируса. Эти меры касаются тех препаратов, по которым у ЕС есть ранние контракты на поставки.

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

Этим документом запрещается вывозить в третьи страны вакцины без одобрения стран-членов ЕС. Мера рассчитана до конца марта.

Исключением для экспорта будут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX, а также для соседей ЕС. Среди стран, для перевозки вакцины в которые не нужно будет дополнительное одобрение, есть и Украина как член программы Восточного партнерства.

В заявлении сказано, что эта мера была введена с целью "обеспечить своевременный доступ к вакцинам против COVID-19 для всех граждан Евросоюза и решить текущую непрозрачность экспорта вакцин за пределы ЕС".

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев. Поэтому он попросил Еврокомиссию помочь Украине в переговорах с производителями.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применение COVID-вакцины шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca на территории ЕС. Однако поставки этой вакцины в ЕС должна разрешить Еврокомиссия.