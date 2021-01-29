ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС ограничил вывоз вакцины от COVID до апреля, для Украины сделано исключение

Новина українською → Брюссель, Пятница 29 января 2021 17:58
ЕС ограничил вывоз вакцины от COVID до апреля, для Украины сделано исключение Фото: вакцина от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из Евросоюза вакцины от коронавируса. Эти меры касаются тех препаратов, по которым у ЕС есть ранние контракты на поставки.

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.

Этим документом запрещается вывозить в третьи страны вакцины без одобрения стран-членов ЕС. Мера рассчитана до конца марта.

Исключением для экспорта будут вакцины, предназначенные для гуманитарной помощи странам в рамках механизма COVAX, а также для соседей ЕС. Среди стран, для перевозки вакцины в которые не нужно будет дополнительное одобрение, есть и Украина как член программы Восточного партнерства.

В заявлении сказано, что эта мера была введена с целью "обеспечить своевременный доступ к вакцинам против COVID-19 для всех граждан Евросоюза и решить текущую непрозрачность экспорта вакцин за пределы ЕС".

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев. Поэтому он попросил Еврокомиссию помочь Украине в переговорах с производителями.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применение COVID-вакцины шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca на территории ЕС. Однако поставки этой вакцины в ЕС должна разрешить Еврокомиссия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Евросоюз вакцина от коронавируса
NEWS
ЕС ограничил вывоз вакцины от COVID до апреля, для Украины сделано исключение
Роман Тверденкоредактор ленты новостей ЕС ограничил вывоз вакцины от COVID до апреля, для Украины сделано исключение
DAILY
Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе