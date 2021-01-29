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Вакцин по COVAX будет мало Украине. Зеленский просит помощи у Еврокомиссии

Новина українською → Киев, Пятница 29 января 2021 17:10
Вакцин по COVAX будет мало Украине. Зеленский просит помощи у Еврокомиссии Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что полученных по механизму COVAX вакцин от коронавируса будет мало для прививки необходимого количества украинцев. Поэтому он попросил Еврокомиссию помочь Украине в переговорах с производителями.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Ускорение поставок вакцины может стать сильным сигналом того, что ЕС рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, а и в сложных ситуациях", - подчеркнул глава государства.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила украинского лидера, что в течение 2021 года не только страны ЕС получат достаточное количество доз вакцин от коронавируса, но и соседние государства.

"Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации", - отметила она.

Кроме того, Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за инициативу по созданию европейского механизма передачи вакцин от коронавируса странам-партнерам.

Напомним, сегодня в Миинздраве заявили, что вакцинация украинцев от коронавируса может начаться 15 февраля. Но на дату начала вакцинации влияет ряд факторов, поэтому она может измениться.

Кроме того, сегодня Верховная рада приняла законопроект, который дает добро на вакцинацию от коронавируса в Украине. Документ разрешает одобрение вакцин в экстренном режиме.

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