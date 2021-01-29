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В ЕС разрешили применение COVID-вакцины AstraZeneca

Новина українською → Амстердам, Пятница 29 января 2021 17:22
В ЕС разрешили применение COVID-вакцины AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca (flickr by Marco Verch)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) разрешило применение COVID-вакцины шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca на территории ЕС. Однако поставки этой вакцины в ЕС должна разрешить Еврокомиссия.

Об одобрении вакцины сообщили на сайте EMA.

"EMA рекомендовало предоставить условное разрешение на поставки вакцины от COVID-19 AstraZeneca для предотвращения коронавирусной болезни у людей в возрасте от 18 лет", - заявили в агентстве.

Это третья вакцина от COVID-19, которая была рекомендована EMA.

"Приняв этот третий положительный вывод, мы еще больше расширили арсенал вакцин, доступных странам-членам ЕС для борьбы с пандемией и защиты своих граждан", - подчеркнули в EMA.

Отметим, до этого разрешение на применение в Европейском союзе получили вакцины от производителей Pfizer/BioNTech и Moderna. Вакцинами этих компаний уже прививают европейское население.

Напомним, недавно в ЕС разгорелся скандал, связанный с поставками вакцины AstraZeneca в европейские страны. Компания заявила о сокращении поставок в ЕС на 60%, но Еврокомиссия требует выполнить договоров в полном объеме.

Кроме того, Институт вирусологии имени Роберта Коха в Германии рекомендовал не вакцинировать пожилых людей препаратом AstraZeneca.

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