В Британии медики заявили о мутации коронавируса от лечения антителами

Переливание плазмы пациентам с ослабленной иммунной системой могло спровоцировать мутации коронавируса. К такому выводу пришли медики из Кембриджского университета в Великобритании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ученые в течение 102 дней наблюдали за течением коронавирусной инфекции у пациента, получающего плазму с антителами от доноров, переболевших COVID-19.

Несмотря на оказываемую помощь, пациент, чей иммунитет был ослаблен перенесенным ранее онкологическим заболеванием, умер.

Профессор микробиологии из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний Равиндра Гупта, изучавший этот случай вместе с коллегами, считает, что плазма с антителами может повлиять на вирус достаточно, чтобы заставить его мутировать.

"Когда вирус имеет возможность оставаться в организме человека в течение длительного периода и размножаться, он учится бороться с иммунной системой", - отметил он.

Отмечается, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы в спайковом белке, который отвечает за проникновение в здоровые клетки организма. При этом специалисты не отметили возникновения серьезных мутаций после приема пациентом препарата ремдесивир.

В отчете говорится, что у пациента не развился определенный вариант коронавируса, как тот, что теперь стал доминирующей формой, циркулирующей в Великобритании. "Это только показывает, что кто-то вроде него мог стать нулевым пациентом", - подчеркнул Гупта.

Авторы исследования считают, что с учетом полученных данных плазму крови людей, переболевших коронавирусом, следует применять при лечении пациентов со слабым иммунитетом с осторожностью.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что "африканский" штамм коронавируса выявили в 31 стране. При этом 70 стран подтвердили заражение "британским" штаммом COVID.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала ужесточить правила въезда в страны Евросоюза из третьих стран из-за риска распространения мутировавших штаммов COVID.

Отметим, что в ВОЗ сообщали, что новые мутаций коронавируса, в том числе и "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.