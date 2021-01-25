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В Бразилии разбился самолет с футболистами местного клуба

Автор: Даша Харченко

В воскресенье, 24 января, в районе бразильского города Порту-Насионал разбился самолет с футболистами клуба Пальмас. На борту также находился президент клуба.

Об этом сообщает Globo.

В самолете находились президент клуба Лукас Мейра, футболисты Лукас Пракседес, Гильерме Ное, Ранул Молинари и Маркусу Молинари, а также пилот самолета Вагнер Мачадо.

Самолет упал сразу после вылета. Он летел на матч с клубом Вила-Нова. Причины аварии неизвестны.

Напомним, недавно индонезийский самолет разбился в море. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

Отметим, в Индонезии нашли остатки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда в Яванском море на глубине 23 метров.

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