В Бразилии разбился самолет с футболистами местного клуба

В воскресенье, 24 января, в районе бразильского города Порту-Насионал разбился самолет с футболистами клуба Пальмас. На борту также находился президент клуба.
Об этом сообщает Globo.
В самолете находились президент клуба Лукас Мейра, футболисты Лукас Пракседес, Гильерме Ное, Ранул Молинари и Маркусу Молинари, а также пилот самолета Вагнер Мачадо.
Самолет упал сразу после вылета. Он летел на матч с клубом Вила-Нова. Причины аварии неизвестны.
Напомним, недавно индонезийский самолет разбился в море. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.
Отметим, в Индонезии нашли остатки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда в Яванском море на глубине 23 метров.