Байден заявил о победе на выборах, Трамп намерен судиться

Глава Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Об этом сообщает Reuters.

Лидер демократов подчеркнул, что для него честь быть избранным американцами на пост президента. Он призвал американцев отложить в сторону разногласия и объединиться.

При этом Трамп заявил, что 9 ноября начнет отстаивать в суде свою позицию по результатам голосования на президентских выборах.

Отметим, действующий президент распространил заявление по поводу результатов выборов.

"Мы все знаем, зачем Байден спешит с ложным заявлением о победе, а его союзники в СМИ так пытаются ему помочь. Выборы далеко не закончены. Джо Байдена еще официально не признали победителем ни в одном штате", - указано в нем.

Напомним, лидер Демократической партии и бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден победил на выборах президента США.

Как писало РБК-Украина, источники в окружении президента США ранее говорили, что Трамп не планирует признавать поражение на выборах, пока не исчерпает все юридические инструменты.