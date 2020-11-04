Результаты выборов в США: как распределились голоса в ключевых штатах
В США продолжают подсчет голосов на выборах президента. Предварительно лидирует кандидат Джо Байден, за него проголосовали 227 выборщиков, у Дональда Трампа - 213 голосов.
Об этом свидетельствуют данные The New York Times.
Отметим, что побеждает тот, кто получил 270 голосов выборщиков. Распределение по ключевым спорным штатам выглядит так:
Трамп побеждает:
Техас - 52,3% - 38 выборщиков;
Флорида - 51,2% - 29 выборщиков;
Айова - 52,7% - 6 выборщиков;
Огайо - 53,3% - 18 выборщиков;
Байден побеждает:
Колорадо - 55,8% - 9 выборщиков;
Миннесота - 52,5% - 10 выборщиков;
Вирджиния - 53,7% - 13 выборщиков;
Нью-Гемпшир - 53,1% - 4 выборщиков.
Результат пока не определен:
Перевес у Байдена:
Невада - у Байдена 49,3%, у Трампа 48,7% (86% обработанных голосов);
Аризона - у Байдена 51,8%, у Трампа 46,8% (82% обработанных голосов);
Висконсин - у Байдена 49,5%, у Трампа 48,7% (97% обработанных голосов).
Перевес у Трампа:
Джорджия - у Байдена 48,3%, у Трампа 50,5% (92% обработанных голосов);
Северная Каролина - у Байдена 48,7%, у Трампа 50,1% (95% обработанных голосов);
Пенсильвания - у Байдена 43,6%, у Трампа 55,1% (75% обработанных голосов);
Мичиган - у Байдена 48,4%, у Трампа 48,9% (86% обработанных голосов).
Отметим, Джо Байден вышел в лидеры голосования в штате Висконсин.
Напомним, на фоне новостей о выборах в США мировые фондовые биржи открываются падением основных индексов.