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Результаты выборов в США: как распределились голоса в ключевых штатах

Новина українською → Вашингтон, Среда 04 ноября 2020 15:51
Результаты выборов в США: как распределились голоса в ключевых штатах Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Милан Лелич

В США продолжают подсчет голосов на выборах президента. Предварительно лидирует кандидат Джо Байден, за него проголосовали 227 выборщиков, у Дональда Трампа - 213 голосов.

Об этом свидетельствуют данные The New York Times.

Отметим, что побеждает тот, кто получил 270 голосов выборщиков. Распределение по ключевым спорным штатам выглядит так:

Трамп побеждает:

Техас - 52,3% - 38 выборщиков;
Флорида - 51,2% - 29 выборщиков;
Айова - 52,7% - 6 выборщиков;
Огайо - 53,3% - 18 выборщиков;

Байден побеждает:

Колорадо - 55,8% - 9 выборщиков;
Миннесота - 52,5% - 10 выборщиков;
Вирджиния - 53,7% - 13 выборщиков;
Нью-Гемпшир - 53,1% - 4 выборщиков.

Результаты выборов в США: как распределились голоса в ключевых штатах
Результат пока не определен:

Перевес у Байдена:

Невада - у Байдена 49,3%, у Трампа 48,7% (86% обработанных голосов);

Аризона - у Байдена 51,8%, у Трампа 46,8% (82% обработанных голосов);

Висконсин - у Байдена 49,5%, у Трампа 48,7% (97% обработанных голосов).

Перевес у Трампа:

Джорджия - у Байдена 48,3%, у Трампа 50,5% (92% обработанных голосов);

Северная Каролина - у Байдена 48,7%, у Трампа 50,1% (95% обработанных голосов);

Пенсильвания - у Байдена 43,6%, у Трампа 55,1% (75% обработанных голосов);

Мичиган - у Байдена 48,4%, у Трампа 48,9% (86% обработанных голосов).

Отметим, Джо Байден вышел в лидеры голосования в штате Висконсин.

Напомним, на фоне новостей о выборах в США мировые фондовые биржи открываются падением основных индексов.

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