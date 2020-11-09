Азербайджан заявил об отступлении армянской армии с части позиций в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении спешно покидают позиции на Ходжавендском направлении в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване и Степанакерте эту информацию пока не прокомментировали.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Азербайджанская армия продолжает наступление вглубь территории конфликта, отметили в ведомстве.

"На этом направлении фронта нанесен урон огнем по позициям противника. Понесший большие потери противник, бежал, оставив некоторые рубежи", - заявили в министерстве.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

8 ноября Азербайджан заявил о том, что в ходе боев в Нагорном Карабахе восстановил контроль над городом Шуша. Столица празднует освобождение города, но армянская сторона отрицает его потерю.

Ранее сообщалось, что армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией семь населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условия прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе.