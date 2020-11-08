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Азербайджан взял под контроль город Шуша в Карабахе

Новина українською → Баку, Воскресенье 08 ноября 2020 11:12
Азербайджан взял под контроль город Шуша в Карабахе Фото: Ильхам Алиев (facebook.com/LiderIlhamAliyev)
Автор: РБК-Украина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия взяла под свой контроль еще один город в Нагорном Карабахе. Азербайджанский флаг был поднят над городом Шуша.

Об этом сообщает Report.

Город Шуша является вторым по величине карабахский город.

Отметим, бои в районе города Шуши в Нагорном Карабахе продолжались несколько дней. Эпицентр боевых действий находился на участке Шуши-Карин.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Из-за войны в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном почти 130 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Кроме того, 7 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные в Нагорном Карабахе взяли под контроль еще 16 сел. Все они находятся в Ходжавендском районе.

Добавим, что армия Азербайджана взяла под свой контроль оккупированных Арменией семь населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

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