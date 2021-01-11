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Авиакатастрофа в Индонезии: следователи исключили разрыв самолета в воздухе

Автор: Артур Родивилов

Индонезийские следователи заявили, что потерпевший крушение Boeing 737-524, на борту которого находились 62 человека, разбился при ударе о поверхность воды. Следователи исключили разрыв самолета в воздухе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что поисково-спасательная группа обнаружила место крушения Boeing. По словам военного командира Хади Тьяджанто, водолазы обнаружили обломки лайнера на глубине 23 м.

В Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

Позже нашли остатки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда в Яванском море.

Также сообщалось, что найдены "черные ящики" индонезийского самолета, который разбился.

Как стало известно, самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал сигнала тревоги.

Напомним, появились фото и видео с возможного места авиакатастрофы. Местные СМИ сообщили, что рыбаки обнаружили в море обломки самолета после того, как услышали взрыв.

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Новости Украины авиакатастрофаИндонезия