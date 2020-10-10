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Армения заявила об обстреле Степанакерта в Нагорном Карабахе

Автор: Дмитрий Левицкий

После начала перемирия в Нагорном Карабахе был обстрелян город Степанакерт, который считается столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В городе были слышны два взрыва.

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Об этом сообщает армянское агентство Armenpress.

Ответственность за обстрел города армянская сторона возлагает на азербайджанских военных.

Пока неизвестно о жертвах или пострадавших в результате ракетного обстрела.

Напомним, в ночь на 10 октября в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. Переговоры сторон при посредничестве представителя России длились более 11 часов.

Как писало РБК-Украина, договоренное в Москве перемирие в Нагорном Карабахе вступило в силу сегодня в 12:00. Стороны почти сразу обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Кроме того, вечером в Баку сообщили об обстреле двух населенных пунктов армянскими военными. В результате обстрела погиб гражданский житель.

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Новости Украины обстрелАрменияАзербайджанНагорный Карабах