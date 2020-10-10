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Армения заявила о гибели 28 военных в ходе боев в Карабахе

Новина українською → Ереван, Суббота 10 октября 2020 10:46
Армения заявила о гибели 28 военных в ходе боев в Карабахе Фото: ситуация в Нагорном Карабахе (facebook.nkrmil)
Автор: Максим Зайченко

Самый младший из погибших - 2002 года рождения

В субботу, 10 октября, Армения сообщила о гибели 28 своих военнослужащих в ходе боев с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Накануне стороны согласовали документ о перемирии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

В ведомстве опубликовали имена и фамилии всех погибших в ходе боев. Из них 20 человек родились после 2000 года. Самый младший из погибших - 2002 года рождения.

"Подразделения обороны Армении приостанавливают все атаки противника, причиняя большие потери человеческой силы. Противник пытается изменить ситуацию до 10 октября в гуманитарных целях. Противник применил ударный БПЛА в направлении сельской общины Ерицванк, а также поселка Арцваник Капанского региона Сюникской области Армении", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу утром Азербайджан также заявил о продолжающихся обстрелах со стороны Армении. В Баку заявили о жертвах и потерях в боевой технике со стороны Еревана.

Как писало РБК-Украина, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие. Конкретные параметры прекращения режима огня будут согласованы дополнительно.

Также сообщалось, что после соглашения Азербайджана и Армении в столице Нагорного Карабаха Степанакерте установилась тишина.

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