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Азербайджан заявил о продолжающихся обстрелах, несмотря на перемирие

Новина українською → Баку, Суббота 10 октября 2020 08:44
Азербайджан заявил о продолжающихся обстрелах, несмотря на перемирие Фото: ситуация в Нагорном Карабахе (facebook.nkrmil)
Автор: Максим Зайченко

В субботу, 10 октября, Азербайджан заявил о продолжающихся обстрелах со стороны Армении, несмотря на ранее достигнутое перемирие между странами. Бои проходят в городе Гадрут в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"С полудня 9 октября до утра 10 октября на всей протяженности фронта продолжались боевые действия различной интенсивности, противнику были нанесены огневые удары... Противник усиленно обстреливает Гадруту со стороны Ходжалы из ракетных установок. Наша армия принимает адекватные меры против вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении.

Баку заявляет о жертвах и потерях в боевой технике со стороны Армении.

"В результате продолженной азербайджанской армией наступательной операции за этот период точным огнем было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы противника, 13 танков, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 6 гаубиц Д-20 и Д-30, 3 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", 2 зенитные установки M55 "Застава", 2 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Напомним, Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие. При этом конкретные параметры прекращения режима огня будут согласованы дополнительно.

Также РБК-Украина писало, что после соглашения Азербайджана и Армении в Степанакерте установилась тишина. В городе впервые за несколько дней не были слышны звуки воздушной сирены и падающих снарядов.

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