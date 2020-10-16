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Перемирие в Нагорном Карабахе предложила Армения, - Алиев

Новина українською → Баку, Пятница 16 октября 2020 16:54
Перемирие в Нагорном Карабахе предложила Армения, - Алиев Фото: Ильхам Алиев (facebook.com LiderIlhamAliyev)
Автор: Дмитрий Левицкий

Установление режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было предложением Армении. Приглашение на переговоры Азербайджан получил от Российской Федерации.

Об этом в интервью турецкому телеканалу "A Haber" рассказал азербайджанский президент Ильхам Алиев.

По словам Алиева, азербайджанская сторона согласилась прекратить огонь для обмена пленными и телами погибших военнослужащих.

"Однако им это нужно было для того, чтобы выиграть время, чтобы собрать силы и атаковать снова. И не прошло дня, как они совершили тот жестокий обстрел Гянджи", - подчеркнул президент Азербайджана.

Напомним, договоренность о перемирии в Нагорном Карабахе была достигнута ночью 10 октября во время переговоров министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры проходили в Москве при посредничестве главы российского МИД Сергея Лаврова.

Как писало РБК-Украина, почти сразу после начала перемирия в Нагорном Карабахе стороны конфликта заявили о срыве договоренностей. Баку и Ереван обвиняли друг друга в обстрелах.

В ООН заявляли о неприемлемости нарушений перемирия в Нагорном Карабахе и высказывали разочарование сообщениями о нарушениях договоренностей.

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Новости Украины В мире Ильхам Алиев Армения Азербайджан перемирие Нагорный Карабах
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