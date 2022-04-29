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Угроза ударов сохраняется. Беларусь проверяет авиацию и ПВО на границе, - Генштаб

Фото: Силы ПВО Беларуси (t.me/modmilby)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предоставил оперативную информацию об уровне угрозы на границе с Беларусью, где соседняя страна продолжает сохранять значительное количество войск.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Белорусские армейцы находятся в приграничной зоне. В то же время проверка Военно-воздушных сил страны подтверждает угрозу ракетно-бомбовых ударов по Украине.

"На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Отмечалось проведение проверки готовности авиационной компоненты дежурных сил и средств системы противовоздушной обороны Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Ранее страны-члены ОДКБ запланировали проведение совместных военных учений. Заявленной целью учений станет "отработка задач постконфликтного урегулирования в кризисных зонах".

К слову, генсек ООН Гутерриш пообещал удвоить усилия организации по спасению мирных жителей Украины.

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