Оккупанты похитили 14 тонн гумпомощи, которая была направлена в Мелитополь, - Верещук

Российские захватчики похитили 14 тонн гуманитарной помощи от украинской стороны. Груз был направлен в Мелитополь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Это цена договоренностям, это цена гарантиям международного Красного креста о том, что коридоры будут работать и будут обеспечены. Ведем переговоры, чтобы автобусы были возвращены и чтобы жители Мелитополя могли завтра на них уехать в Запорожье", - заявила Верещук.

Из Мелитополя доехали 12 автобусов для эвакуации гражданских. Гуманитарную помощь забрали оккупанты.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 31 марта, в течение суток в Запорожье эвакуировались почти 1,5 тысячи человек.

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