Окупанти викрали 14 тонн гумдопомоги, яка була направлена до Мелітополя, - Верещук

Російські загарбники викрали 14 тонн гуманітарної допомоги від української сторони. Вантаж був направлений до Мелітополя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

З Мелітополя доїхали 12 автобусів для евакуації цивільних. Гуманітарну допомогу забрали окупанти. "Це ціна домовленостям, це ціна гарантіям міжнародного Червоного хреста про те, що коридори будуть працювати й будуть забезпечені. Ведемо перемовини, щоб автобуси були повернені й щоб мешканці Мелітополя могли завтра на них виїхати до Запоріжжя", - заявила Верещук.