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Окупанти викрали 14 тонн гумдопомоги, яка була направлена до Мелітополя, - Верещук

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Четвер 31 березня 2022 22:32
Окупанти викрали 14 тонн гумдопомоги, яка була направлена до Мелітополя, - Верещук Фото: Ірина Верещук, міністр з питань реінтеграції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські загарбники викрали 14 тонн гуманітарної допомоги від української сторони. Вантаж був направлений до Мелітополя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

З Мелітополя доїхали 12 автобусів для евакуації цивільних. Гуманітарну допомогу забрали окупанти.

"Це ціна домовленостям, це ціна гарантіям міжнародного Червоного хреста про те, що коридори будуть працювати й будуть забезпечені. Ведемо перемовини, щоб автобуси були повернені й щоб мешканці Мелітополя могли завтра на них виїхати до Запоріжжя", - заявила Верещук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 31 березня, протягом доби до Запоріжжя евакуювалися майже 1,5 тисячі людей.

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