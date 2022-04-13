UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МВД назвали количество пленных нацгвардейцев с Чернобыльской АЭС

Фото: Денис Монастырский (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал о длительных переговорах об обмене 169 военнослужащих Национальной гвардии, попавших в плен во время захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал МВД.

Глава ведомства констатировал пребывание в плену более полутора сотен нацгвардейцев. Их содержат на территории Беларуси и России.

"Мы были на месте, где их содержали. Это подземелье без света, без возможности нормально общаться. У них забрали все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какова их судьба, к сожалению, сказать не могу" , – рассказал Монастырский.

По словам министра, в данный момент продолжаются тяжелые переговоры по обмену нацгвардейцев. Однако, возможно, они вернутся домой после завершения активных боевых действий.

К слову, Россия подготовила фейк об обнаруженном у Запорожской АЭС схроне Вооруженных сил Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныНацгвардияЧАЭСДенис МонастырскийОбмен пленнымиВторжение России в УкраинуВойна России против Украины