ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Чисто советские методы. Моравецкий призвал к международному расследованию военных преступлений РФ

Новина українською →
Варшава, Четверг 07 апреля 2022 18:33
Чисто советские методы. Моравецкий призвал к международному расследованию военных преступлений РФ Фото: Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал к созданию международной комиссии по расследованию военных преступлений РФ после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии премьера.

Моравецкий в обращении к Сейму оценил зверства российских оккупантов в захваченных населенных пунктах. Он уверен, что санкцию на военные преступления дало высшее военно-политическое руководство РФ.

"То, что мы сегодня видим в Украине, чисто советские методы. Мы знаем эти советские методы и осознаем, чем они угрожают. Они не происходят сами по себе. Жестоки не просто российские солдаты, согласие на это идет сверху", – заявил премьер-министр.

Глава правительства Польши также назвал восстановление мира главной целью планеты. Кроме того, виновные в военных преступлениях должны быть наказаны.

"Польша призывает к созданию международной комиссии для расследования российских преступлений в Украине. Этот комитет должен состоять из многих экспертов", – добавил Моравецкий.

Напомним, что бригадный генерал Грузевич оценил вероятность повторного наступления РФ на Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Польша ВС РФ Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители