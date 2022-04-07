Чисто советские методы. Моравецкий призвал к международному расследованию военных преступлений РФ

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал к созданию международной комиссии по расследованию военных преступлений РФ после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии премьера .

Моравецкий в обращении к Сейму оценил зверства российских оккупантов в захваченных населенных пунктах. Он уверен, что санкцию на военные преступления дало высшее военно-политическое руководство РФ.

"То, что мы сегодня видим в Украине, чисто советские методы. Мы знаем эти советские методы и осознаем, чем они угрожают. Они не происходят сами по себе. Жестоки не просто российские солдаты, согласие на это идет сверху", – заявил премьер-министр.

Глава правительства Польши также назвал восстановление мира главной целью планеты. Кроме того, виновные в военных преступлениях должны быть наказаны.

"Польша призывает к созданию международной комиссии для расследования российских преступлений в Украине. Этот комитет должен состоять из многих экспертов", – добавил Моравецкий.