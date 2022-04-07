ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чисто радянські методи. Моравецький закликав до міжнародного розслідування воєнних злочинів РФ

Новость на русском →
Варшава, Четвер 07 квітня 2022 18:33
Чисто радянські методи. Моравецький закликав до міжнародного розслідування воєнних злочинів РФ Фото: Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав до створення міжнародної комісії для розслідування воєнних злочинів РФ після вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії прем'єра.

Моравецький у зверненні до Сейму оцінив звірства російських окупантів у захоплених населених пунктах. Він впевнений, що санкцію на воєнні злочини дало вище військово-політичне керівництво РФ.

"Те, що ми сьогодні бачимо в Україні, чисто радянські методи. Ми знаємо ці радянські методи та усвідомлюємо, чим вони загрожують. Вони не стаються самі по собі. Жорстокі не просто російські солдати, згода на це йде згори", – заявив прем'єр-міністр.

Очільник уряду Польщі також назвав відновлення миру головною ціллю для світу. Окрім того, винні у воєнних злочинах мають понести покарання.

"Польща закликає до створення міжнародної комісії для розслідування російських злочинів в Україні. Цей комітет повинен складатися з багатьох експертів", – додав Моравецький.

Нагадаємо, що бригадний генерал Грузевич оцінив імовірність повторного наступу РФ на Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Польша ВС РФ Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі