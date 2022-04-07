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В Командовании Сухопутных войск ВСУ оценили вероятность повторного наступления на Киев

Новина українською →
Киев, Четверг 07 апреля 2022 15:29
В Командовании Сухопутных войск ВСУ оценили вероятность повторного наступления на Киев Фото: Подготовка защитников Киева (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Александр Грузевич рассказал об оборонных мерах на случай новых попыток врага подойти к Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление бригадного генерала.

Грузевич заявил о перенацеливании врагом направлений своих атак. Российские оккупанты вскоре попытаются установить контроль над Донецкой и Луганской областями. Лишь в случае успеха на Востоке, войска РФ могут вернуться к идее взять Киев.

"С этой целью принимается ряд мер. Увеличивается внешний круг обороны Киева и области. Мы начали активно подготовку своего личного состава. Осуществляем обучение тактике действий, чтобы быть готовыми к отражению возможного повторного наступления на столицу", – заявил бригадный генерал.

Тем временем в Харьковской ОВА объяснили реальные цели врага в Изюме. По мнению главы области, российских оккупантов интересует только направление, а не город и его жители.

К слову, ГСЧС решила запустить новую систему оповещения через мобильные устройства.

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