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Биткойн впервые преодолел отметку в 34 тысячи долларов

Автор: Юлия Струк

Биткоин снова обновил свой ценовой максимум. За сутки рост цены криптовалюты составил более 14%.

Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Стоимость одной монеты на 07:30 по киевскому времени составляла 34 102 доллара.

Coindesk сообщал, что в пике за последние 24 часа цена биткоина составляла 33 895 долларов, а сейчас он торгуется по 33,7 тысячи долларов.

Напомним, криптовалюта биткойн вечером 2 января превысила отметку в 33 000 долларов.

Криптовалюта начала дорожать днем 2 января. В 14:00 цена биткойна составляла 29 753 долларов.

Как писало РБК-Украина, аналитики прогнозируют продолжение положительного тренда до момента взятия отметки 30 тысяч долларов. После этого на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.

РБК-Украина в материале "Рекорд за рекордом: почему растет цена биткойна" сообщало, что финансовый конгломерат Morgan Stanley связывает ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику.

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