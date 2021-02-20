Женская сборная Украины по биатлону взяла бронзу на Чемпионате мира

На чемпионате мира в Поклюке (Словения) прошла женская эстафета по биатлону. Украина взяла бронзу.

Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Первое место заняла сборная Норвегии, у Украины третье место.

На первом этапе гонку бежала Анастасия Меркушина. Она использовала 1 дополнительный патрон и передала эстафету на 4-й позиции, отстав от лидера на 21, 6 секунды.

Второй бежала Юлия Джима, она использовала 3 дополнительных патрона, передала эстафету на 3-й позиции. Отставание от лидера - 25,4 секунды.

На третьем этапе за Украину бежала Дарья Блашко. Она использовала 1 дополнительный патрон и передала эстафету на 4-й позиции, отстав от лидера на 23,2 секунды.