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Украина - Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Автор: Вера Олейник

Сборная Украины примет национальную команду Германии в рамках третьего тура Лиги наций. Трансляция начнется в РБК-Украина в 21:45, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Игра состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

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- Тренеры определились с игроками, которые выйдут на поле с первых минут.

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь - Малиновский, Сидорчук, Коваленко - Ярмоленко, Цыганков, Яремчук
Запасные: Шевченко, Ризнык, Пластун, Чеберко, Шапаренко, Марлос, Конопля, Харатин, Шепелев, Михайличенко, Макаренко, Зубков

Германия: Нойер - Гинтер, Зюле, Рюдигер - Клостерманн, Киммих, Кроос, Халстенберг - Дракслер, Горецка - Гнабри
Запасные: Лено, Трапп, Кох, Та, Вернер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Хофманн, Госенс, Хаверц, Джан

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