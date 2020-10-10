Впервые за время карантина в Украине пройдет матч сборной со зрителями: правила
Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч 3-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Германии. Впервые за время карантина в Украине матч сборной пройдет со зрителями.
Об этом сообщает пресс-служба НСК "Олимпийский".
Поскольку в Украине действует режим карантина, то для зрителей на стадионе будут введены определенные правила:
- социальная дистанция не менее 1,5 метра;
- обязательное ношение маски на территории стадиона;
- проверка температуры на входе;
- часто мыть и дезинфицировать руки и избегать рукопожатий;
- не занимать некупленные свободные места;
- избегать близкого контакта с другими зрителями;
- есть и пить только находясь на своем месте;
- следовать инструкциям стюардов и офицеров;
- соблюдать порядок очереди на стадионе.
Напомним, недавно Киевская городская государственная администрация согласилась допустить болельщиков на матчи под эгидой УЕФА. Однако киевская власть разрешила наполнять стадионы только на 30%.
До этого Украинская ассоциация футбола утвердила протокол проведения матчей во время карантина. Протокол содержит нормы с учетом санитарных требований Министерства здравоохранения.