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Впервые за время карантина в Украине пройдет матч сборной со зрителями: правила

Новина українською → Киев, Суббота 10 октября 2020 16:55
Впервые за время карантина в Украине пройдет матч сборной со зрителями: правила Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч 3-го тура Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Германии. Впервые за время карантина в Украине матч сборной пройдет со зрителями.

Об этом сообщает пресс-служба НСК "Олимпийский".

Поскольку в Украине действует режим карантина, то для зрителей на стадионе будут введены определенные правила:

  • социальная дистанция не менее 1,5 метра;
  • обязательное ношение маски на территории стадиона;
  • проверка температуры на входе;
  • часто мыть и дезинфицировать руки и избегать рукопожатий;
  • не занимать некупленные свободные места;
  • избегать близкого контакта с другими зрителями;
  • есть и пить только находясь на своем месте;
  • следовать инструкциям стюардов и офицеров;
  • соблюдать порядок очереди на стадионе.

Напомним, недавно Киевская городская государственная администрация согласилась допустить болельщиков на матчи под эгидой УЕФА. Однако киевская власть разрешила наполнять стадионы только на 30%.

До этого Украинская ассоциация футбола утвердила протокол проведения матчей во время карантина. Протокол содержит нормы с учетом санитарных требований Министерства здравоохранения.

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