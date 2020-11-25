УЕФА засчитал сборной Украины техническое поражение в матче против Швейцарии

Апелляционный орган УЕФА вынес решение относительно отмененного матча шестого тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины. Команде Андрея Шевченко засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Комитет организации рассмотрел доводы сторон и не принял аргументы Украины.

Матч последнего тура не состоялся из-за решения медицинских органов Люцерна отправить украинскую сборную на карантин после нескольких положительных тестов на коронавирус. Хотя команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе более 13 футболистов с негативным результатом.

Украинская сторона надеялась решить судьбу противостояния на поле, но не успевала собрать новую команду, чтобы провести встречу на следующий день.

По прилету в Киев все тесты делегации на коронавирус дали отрицательный результат, в том числе двух игроков, которые в Люцерне получили положительный результат.

Результат игры имел чрезвычайно важное турнирное значение. Перед заключительным туром "сине-желтые" опережали соперника на три очка, и проигрыш означал понижение в классе.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию вокруг отмененного матча заключительного тура Лиги Наций против Швейцарии. Наставник считает, что судьбу игры следует решить на футбольном поле.