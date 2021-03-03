Динамо победило Колос в серии пенальти и вышло в полуфинал Кубка Украины
Динамо одолело Колос лишь в серии пенальти в матче четвертьфинала Кубка Украины. Команда Мирчи Луческу вышла в полуфинал турнира.
Подробности игры - в материале РБК-Украина.
Мирча Луческу, несмотря на плотный график, выставил фактически основной состав на встречу Кубка. И это не очень оправдало себя. Несмотря на преимущество по владению мячом и атакам, команда не создавала массу убойных моментов у ворот Евгения Волынця. По остроте у чужих ворот команды сыграли примерно одинаково блекло.
Колос достаточно грамотно защищался и иногда выбегал в контратаки, которые удавалось часто остановить только в пределах штрафной киевлян.
Так ситуация дошла до серии пенальти. В ней команде длительное время забивали, а потом начали ошибаться. Во второй серии ударов первым ошибся Колос и в полуфинал вышло Динамо, победив в серии пенальти со счетом 4:3.
Напомним, ранее первым полуфиналистом Кубка Украины стала Заря. Луганчане победили Верес со счетом 2:1.
Еще два полуфиналиста определяются в матчах Агробизнес - Шахтер и Днепр-1 - Александрия.