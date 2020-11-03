Шахтер - Боруссия М: что надо знать о матче третьего тура Лиги чемпионов

"Шахтера" примет "Боруссию" из Менхенгладбаха в третьем тура группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям встречи. Минздрав передумал пускать зрителей на поединок.

3 ноября 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

"Шахтер" имеет неплохие шансы закрепиться на вершине квартета, и два ближайших матча против "Боруссии" М будут во многом определяющими для команды.

Украинский клуб с четырьмя очками в активе лидирует в группе после двух матчей. "Горняки" стартовали с победы над мадридским "Реалом", а затем выстояли под давлением "Интера". Немецкий клуб идет на второй позиции, имея равное количество баллов с итальянцами, но опережая их за счет большего количества забитых мячей. В хвосте группы плетутся подопечные Зинедина Зидана, набрав пока лишь одно очко.

Оба предыдущих матча "Боруссии" в Лиге чемпионов завершились с одинаковым счетом 2:2. В поединках с "Интером" и "Реалом" немецкая команда вела по ходу встречи, но дважды пропускала на последних минутах и теряла победы.

Настроение команд

Накануне битвы в Лиге чемпионов "Боруссия" М во внутреннем первенстве справилась с "Лейпцигом" - 1:0. Победу менхенгладбахцам принес Ханнес Вольф. После чего команда поднялась на четвертое место Бундеслиги, а отставание от первого места, на котором сейчас находится "Бавария", составляет четыре очка.

К слову, беспроигрышная серия подопечных Марко Розе во всех турнирах длится уже семь матчей. Последний раз они проигрывали в стартовом туре чемпионата Германии.

"Шахтер" по итогам 8 тура УПЛ, в котором победил "Мариуполь" (4:1), единолично вышел на второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Динамо" также на четыре очка. У дончан дважды отличился Тайсон, по голу забили Алан Патрик и 18-летний полузащитник Георгий Судаков.

В матче с "Мариуполем" Луиш Каштру применил максимальную ротацию и дал отдохнуть тем футболистам, которые неизменно играли в стартовом составе в трех предыдущих встречах. Тренерский штаб выставил на поединок чемпионата Украины одиннадцать новых футболистов - вместе с молодыми Витао, Судаковым и Вьюнником сыграли Пятов, Матвиенко, Степаненко и Тайсон, которые только набирают форму.

Прогноз

Букмекеры отдают минимальное преимущество в поединке "Боруссии". Коэффициент на победу команды из Менхенгладбаха составляет 2,10, тогда как шансы на триумф "Шахтера" оцениваются в 3,25, ничейный результат предлагается с коэффициентом 3,75.

Где смотреть

Поединок состоится во вторник, 3 ноября, в Киеве при пустых трибунах НСК "Олимпийского". Минздрав отменил свое предыдущее решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Украинские болельщики в прямой трансляции смогут посмотреть поединок телеканале "Футбол 1". Время начала встречи - 19:55 по киевскому времени.