Матч Динамо - Брюгге пройдет со зрителями, билеты уже в продаже

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" пройдет со зрителями. Киевский клуб уже начал продажу билетов на игру, которая состоится в четверг, 18 февраля, на НСК "Олимпийский".

Сообщается, что за день до матча "Динамо" получило сообщение от правительства Украины о снятии запрета на проведение матчей с болельщиками. Официальный ответ УЕФА, который позволяет частичную продажу билетов, получили сегодня в 10:30.

При этом билеты разрешили продавать только на сектора нижних ярусов. На матч с "Брюгге" можно заполнить не более 30% вместимости нижних ярусов НСК "Олимпийский" - это около 10 000 мест.

Продажа билетов стартовала в 11:15, приобрести можно на сайтах Esport.in.ua и karabas.com. Цены от 100 до 800 гривен за билет в зависимости от сектора на стадионе. Начало матча - в 17:00.

Матч "Динамо" - "Брюгге" станет первым с октября 2020 года в Украине, который пройдет со зрителями на трибунах. Еще летом прошлого года правительство разрешило частично заполнять стадионы на матчах еврокубков, чемпионата Украины и сборной Украины, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в конце октября вновь запретили такой формат.

Теперь же, с 18 февраля, в Украине, в населенных пунктах "зеленой" и "желтой" зон разрешено проведение матчей с заполняемостью до 50% от общего числа мест на стадионе.