ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Матч Динамо - Брюгге пройдет со зрителями, билеты уже в продаже

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 11:19
Матч Динамо - Брюгге пройдет со зрителями, билеты уже в продаже Фото: игроки "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Роман Тверденко

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - "Брюгге" пройдет со зрителями. Киевский клуб уже начал продажу билетов на игру, которая состоится в четверг, 18 февраля, на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает сайт киевского клуба.

Сообщается, что за день до матча "Динамо" получило сообщение от правительства Украины о снятии запрета на проведение матчей с болельщиками. Официальный ответ УЕФА, который позволяет частичную продажу билетов, получили сегодня в 10:30.

При этом билеты разрешили продавать только на сектора нижних ярусов. На матч с "Брюгге" можно заполнить не более 30% вместимости нижних ярусов НСК "Олимпийский" - это около 10 000 мест.

Продажа билетов стартовала в 11:15, приобрести можно на сайтах Esport.in.ua и karabas.com. Цены от 100 до 800 гривен за билет в зависимости от сектора на стадионе. Начало матча - в 17:00.

Матч "Динамо" - "Брюгге" станет первым с октября 2020 года в Украине, который пройдет со зрителями на трибунах. Еще летом прошлого года правительство разрешило частично заполнять стадионы на матчах еврокубков, чемпионата Украины и сборной Украины, но из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в конце октября вновь запретили такой формат.

Теперь же, с 18 февраля, в Украине, в населенных пунктах "зеленой" и "желтой" зон разрешено проведение матчей с заполняемостью до 50% от общего числа мест на стадионе.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины утвердил возвращение к адаптивному карантину, от которого отказались в ноябре из-за повышения прироста зараженных коронавирусом. Его действие начнется с 22 февраля, а распределение зон будет утверждено до конца рабочей недели.

Также сообщалось, что тренерский штаб Брюгге не прилетел в Киев вместе с рядом футболистов из-за вспышки коронавируса в бельгийском клубе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Спорт Динамо Лига Европы
NEWS
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами