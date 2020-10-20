"Динамо" проиграло "Ювентусу" в первом туре группы Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" уступило "Ювентусу" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 2:0.

Первый тайм прошел при полном игровом преимуществе туринского клуба, несколько опасных моментов у ворот "бело-синих" могли превратиться в забитые мячи, но Георгий Бущан в нужных ситуациях, как и в матчах сборной Украины, выручил.

Подопечные Андреа Пирло вышли вперед сразу после перерыва. Бущан справился с ударом Кулусевски, но уже добивание Мораты из вратарской стало голевым. В концовке встречи испанский нападающий оформил дубль после навеса Куадрадо.

Это первое поражение киевлян в официальном матче с момента, когда летом команду возглавил Мирча Луческу. После назначения румынского специалиста "Динамо" провело 10 поединков, в которых одержало 8 побед и дважды сыграло вничью. Поражение под его руководством было только в товарищеской игре.

В следующем туре группы "Динамо" сыграет на выезде с "Ференцварошем". Сегодня также состоится второй матч квартета G - "Барселона" примет команду украинского тренера Сергея Реброва.