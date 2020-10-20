Динамо - Ювентус: что нужно знать о стартовом матче группы Лиги чемпионов

Не пропустите старт "бело-синих" на групповой стадии

"Динамо" преодолело квалификацию и впервые за четыре года вернулось в групповой этап Лиги чемпионов, где на старте сыграет против "Ювентуса" - чемпиона Италии девяти последних сезонов. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" со зрителями на трибунах.

Предыдущие встречи

В сезоне 1997/98 киевляне впервые преодолели групповой этап Лиги чемпионов, после чего в четвертьфинале встретились с туринским клубом, который до этого три сезона подряд выходил в финалы еврокубков. "Динамо" удалось на выезде добыть ничью 1:1, однако затем бело-синие крупно уступили в Киеве - 1:4. За четыре года команды снова встретились на групповой стадии турнира. Тогда итальянцы уже дважды обыграли динамовцев - 5:0 и 2:1.

Учитель против ученика

Легендарный полузащитник Андреа Пирло, который сейчас тренирует туринскую команду, начинал свою карьеру под началом Мирчи Луческу, возглавляющего теперь украинскую команду. Для итальянца это очень ответственный момент, ведь играть против своего учителя он будет в своем первом матче в Лиге чемпионов в статусе тренера.

Где смотреть матч

"Динамо" примет "Ювентус" на своем поле - в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 20 октября. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, зрители будут допущены на этот поединок. Посмотреть поединок в прямой трансляции болельщики также могут на телеканале "Футбол 1". Стартовый свисток - в 19:55 по киевскому времени.

Прогноз

"Динамо" начало нынешний сезон под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу, который изменил игру команды даже несмотря на большое количество травмированных игроков. Киевская команда с румынским наставником еще не проигрывала, одержав восемь побед в 10 матчах во всех турнирах.

А вот чемпионы Италии девяти последних сезонов к игре подходят не в лучшем состоянии, пребывая в плену глобальной перестройки. Команда находится не в своих оптимальных кондициях на фоне киевлян. Из-за коронавируса выбыл Криштиану Роналду, также команде не сможет помочь Уэстон Маккенна. Несмотря на все проблемы, в активе туринской команды достаточно мастеровитых игроков, которые смогут заменить Роналду.

"Старая синьора" сильнее, талантливее, опытнее. Именно поэтому, согласно букмекерским котировкам, является явным фаворитом матча. Конторы предлагают поставить на победу "Ювентуса" за 1,96, на ничью за 3,30, на "Динамо" - 4,33.