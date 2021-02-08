У Зеленского заявили, что в Украине не будут насильно вакцинировать от СOVID

Вакцинация от COVID в Украине будет добровольной. В частности, никого не будут принуждать прививаться.

Напомним, сам президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что нужно обязательно вакцинировать тех, кто работает на государство. В том числе, медиков, которые работают с COVID-пациентами, а также школьных учителей. По его мнению, они не имеют права отказаться от прививок.

Кроме того, он отметил, что Кабинет министров должен подготовить список профессий, представителям которых нужно вакцинироваться, чтобы остаться на своей работе.

А представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский заявил в комментарии РБК-Украина, что обязательная вакцинация не нарушит конституционные права украинцев. При этом юрист признает, что ситуация неоднозначная. С одной стороны, каждому гарантируется неприкосновенность, в то время как государство обязано сделать все для эпидемиологической безопасности.