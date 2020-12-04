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Зеленский: я рекомендовал не объявлять локдаун в декабре

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский рекомендовал премьер-министру Денису Шмыгалю не вводить локдаун в Украине в декабре. Зеленский объяснил, что карантин выходного дня был эффективным.

Об этом он рассказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

Глава государства отметил, что ситуация в стране контролируется и не требует ввода локдауна.

"Карантин выходного дня, которое бы к нему не было отношение, дал свой результат. Ежедневное количество заболевших людей перестало расти на столько стремительно, поэтому нам удалось сбить эту динамику, поэтому медицинская система не пропустила нокаутирующий удар, поэтому она справляется и она выдержит ", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вводить локдаун в декабре правительство не планирует. Введение жесткого карантина, возможно, состоится в первые дни января.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал обнародовать будущие карантинные ограничения на следующей неделе. Ограничения планируют принять на заседании Кабмина.

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