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Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Новина українською → Украина, Четверг 31 декабря 2020 23:46
Зеленский поздравил украинцев с Новым годом Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом. Он пожелал жителям Украины быть здоровыми и счастливыми.

Об этом он заявил в своем новогоднем видеообращении.

Напомним, в прошлогоднем поздравлении Владимир Зеленский нарушил традицию и поздравил украинцев с новогодними праздниками не один. Вместе с президентом в записи участвовали звезды шоу-бизнеса, спорта и политики.

В своем новогоднем обращении Зеленский призвал сделать взаимоуважение ради будущего Украины национальной идеей.

"В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единственной страной эпизодически. В новом году нам надо быть единственной страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей - научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров разрешил продлить работу ресторанов в новогоднюю ночь. Они будут работать до 7:00. Однако ограничения по количеству посетителей в заведениях остались неизменными.

Кроме того, Кабмин продлил действие карантина в Украине до конца зимы. Он будет действовать до 28 февраля 2021 года. При этом с 8 января в Украине будет ужесточен карантин.

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