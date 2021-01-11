Зеленский поручил Кабмину разъяснить условия карантина: не хочет недопонимания

Президент Владимир Зеленский поручил правительству как можно быстрее разъяснить общественности все ограничения на период жесткого карантина. Президент не хочет недопонимания между властью и гражданами.

Об этом Зеленский заявил во время селекторного совещания с правительством, передает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми", - сообщили в ОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что после праздников в Украине прогнозируется рост заболеваемости, поэтому введение жестких ограничений необходимы.

"После праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января вступил в силу жесткий карантин. Подробнее о том, что разрешено, а что под запретом в этот период - в материале РБК-Украина.

При этом РБК-Украина писало, что сегодня под стенами Тернопольской областной государственной администрации предприниматели вышли на акцию протеста против локдауна.