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Завтра Украину накроет туман: где ухудшится видимость

Автор: Мария Кучерявец

В воскресенье, 17 октября синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Некоторые территории Украины накроет туман, в результате чего видимость ухудшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, завтра ночью и утром туман ожидается почти на всей территории запада, а также в Черниговской и Сумской областях, что снизит видимость 200-500 м.

В то же время украинцев предупреждают о 1 уровне опасности, желтом.

Напомним, сегодня погода в Украине будет местами дождливой - небольшие осадки ожидаются на севере и в центральных регионах страны.

Отметим, РБК-Украина писало о том, какая погода ожидается на длинных выходных до 17 октября.

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