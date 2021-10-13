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Солнечная погода и ночные заморозки: прогноз на длинные выходные

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Киев, Среда 13 октября 2021 10:10
Солнечная погода и ночные заморозки: прогноз на длинные выходные Фото: синоптики опубликовали прогноз погоды на длинные выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Укргидрометцентр дал прогноз погоды на длинные выходные - 14-17 октября. Ожидается солнечная погода днем и ночные заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз на четверг

Завтра, 14 октября, в Украине ожидается сочная погода и без осадков во всех областях. Температура воздуха составит:

  • на западе днем +9+14, а ночью +2+5,
  • на севере +8+10, а ночью +5+7,
  • на востоке днем будет +11+15, а ночью +5+9,
  • на юге днем ожидается +11+15, а ночью +4+7,
  • в центре днем будет +10+13, а ночью +4+7.

Солнечная погода и ночные заморозки: прогноз на длинные выходные

Прогноз на пятницу

15 октября в Украине также будет солнечная погода днем.Температура воздуха составит:

  • на западе днем + 9 + 13, а ночью + 2 + 4,
  • на севере + 9 + 12, а ночью + 2 + 4,
  • на востоке днем будет + 11 + 15, а ночью + 2 + 4,
  • на юге днем ожидается +10+15, а ночью +2+6,
  • в центре днем будет +10+15, а ночью +2+6.

Солнечная погода и ночные заморозки: прогноз на длинные выходные

Прогноз на субботу

16 октября прогнозируют солнечную погоду в Украине и заморозки ночью. Температура воздуха составит:

  • на западе днем + 9 + 12, а ночью + 2 + 4,
  • на севере + 10 + 12, а ночью + 2 + 4,
  • на востоке днем будет + 11 + 14, а ночью + 3 + 7,
  • на юге днем ожидается +13+16, а ночью +2+6,
  • в центре днем будет +11+14, а ночью +2+5.

Солнечная погода и ночные заморозки: прогноз на длинные выходные

Прогноз на воскресенье

В Украине также будет солнечная погода днем.Температура воздуха составит:

  • на западе днем + 9 + 13, а ночью + 2 + 4,
  • на севере + 9 + 12, а ночью + 2 + 4,
  • на востоке днем будет + 11 + 15, а ночью + 2 + 4,
  • на юге днем ожидается +10+15, а ночью +2+6,
  • в центре днем будет +10+15, а ночью +2+6.

Солнечная погода и ночные заморозки: прогноз на длинные выходные

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