Солнечная погода и ночные заморозки: прогноз на длинные выходные
Фото: синоптики опубликовали прогноз погоды на длинные выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Укргидрометцентр дал прогноз погоды на длинные выходные - 14-17 октября. Ожидается солнечная погода днем и ночные заморозки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз на четверг
Завтра, 14 октября, в Украине ожидается сочная погода и без осадков во всех областях. Температура воздуха составит:
- на западе днем +9+14, а ночью +2+5,
- на севере +8+10, а ночью +5+7,
- на востоке днем будет +11+15, а ночью +5+9,
- на юге днем ожидается +11+15, а ночью +4+7,
- в центре днем будет +10+13, а ночью +4+7.
Прогноз на пятницу
15 октября в Украине также будет солнечная погода днем.Температура воздуха составит:
- на западе днем + 9 + 13, а ночью + 2 + 4,
- на севере + 9 + 12, а ночью + 2 + 4,
- на востоке днем будет + 11 + 15, а ночью + 2 + 4,
- на юге днем ожидается +10+15, а ночью +2+6,
- в центре днем будет +10+15, а ночью +2+6.
Прогноз на субботу
16 октября прогнозируют солнечную погоду в Украине и заморозки ночью. Температура воздуха составит:
- на западе днем + 9 + 12, а ночью + 2 + 4,
- на севере + 10 + 12, а ночью + 2 + 4,
- на востоке днем будет + 11 + 14, а ночью + 3 + 7,
- на юге днем ожидается +13+16, а ночью +2+6,
- в центре днем будет +11+14, а ночью +2+5.
Прогноз на воскресенье
В Украине также будет солнечная погода днем.Температура воздуха составит:
- на западе днем + 9 + 13, а ночью + 2 + 4,
- на севере + 9 + 12, а ночью + 2 + 4,
- на востоке днем будет + 11 + 15, а ночью + 2 + 4,
- на юге днем ожидается +10+15, а ночью +2+6,
- в центре днем будет +10+15, а ночью +2+6.