Завтра Украину накроет туман: где ухудшится видимость

В воскресенье, 17 октября синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Некоторые территории Украины накроет туман, в результате чего видимость ухудшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В частности, завтра ночью и утром туман ожидается почти на всей территории запада, а также в Черниговской и Сумской областях, что снизит видимость 200-500 м.

В то же время украинцев предупреждают о 1 уровне опасности, желтом.