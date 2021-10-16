Завтра Украину накроет туман: где ухудшится видимость
Фото: завтра Украину накроет туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
В воскресенье, 17 октября синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Некоторые территории Украины накроет туман, в результате чего видимость ухудшится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В частности, завтра ночью и утром туман ожидается почти на всей территории запада, а также в Черниговской и Сумской областях, что снизит видимость 200-500 м.
В то же время украинцев предупреждают о 1 уровне опасности, желтом.
Напомним, сегодня погода в Украине будет местами дождливой - небольшие осадки ожидаются на севере и в центральных регионах страны.
Отметим, РБК-Украина писало о том, какая погода ожидается на длинных выходных до 17 октября.