Завтра Україну накриє туман: де погіршиться видимість

У неділю, 17 жовтня синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Деякі території України накриє туман, внаслідок чого видимість погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, завтра вночі та вранці туман очікується майже на всій території заходу , а також у Чернігівській та Сумській областях , що знизить видимість 200-500 м.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде місцями дощовою - невеликі опади очікуються на півночі і в центральних регіонах країни.

Зазначимо, РБК-Україна писало про те, яка погода очікується на довгих вихідних до 17 жовтня.