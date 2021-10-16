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Завтра Україну накриє туман: де погіршиться видимість

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Україна, Субота 16 жовтня 2021 13:11
Завтра Україну накриє туман: де погіршиться видимість Фото: завтра Україну накриє туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У неділю, 17 жовтня синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Деякі території України накриє туман, внаслідок чого видимість погіршиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Зокрема, завтра вночі та вранці туман очікується майже на всій території заходу, а також у Чернігівській та Сумській областях, що знизить видимість 200-500 м.

Водночас українців попереджають про I рівень небезпеки, жовтий.

Завтра Україну накриє туман: де погіршиться видимість

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде місцями дощовою - невеликі опади очікуються на півночі і в центральних регіонах країни.

Зазначимо, РБК-Україна писало про те, яка погода очікується на довгих вихідних до 17 жовтня.

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