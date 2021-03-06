Закарпатскую область внесли в "красную" зону карантина . Дополнительные ограничения вводятся в области с 8 марта.

Такое решение 6 марта приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов .

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Отметим, в "красной" зоне карантина будет запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.