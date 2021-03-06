UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Закарпатскую область внесли в "красную" зону

Автор: Игорь Литвиненко

Закарпатскую область внесли в "красную" зону карантина. Дополнительные ограничения вводятся в области с 8 марта.

Такое решение 6 марта приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Отметим, в "красной" зоне карантина будет запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков. Также будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

Напомним, накануне в Закарпатской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом местные власти ввели локальные локдауны.

Отметим, до этого в "красной" зоне карантина находились Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Также РБК-Украина писало, что Одесса до конца марта может попасть в "красную" зону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Закарпатская областьКарантинКоронавирус
Читайте также
Минздрав: за задержки поставок китайской вакцины в Украину оштрафуют поставщика
"Британским" штаммом COVID болеют люди в возрасте 20-40 лет, - Рубан
Прогноз погоды