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На Закарпатье разоблачили сепаратиста: призывал к отделению региона

Автор: Игорь Литвиненко

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Закарпатской области сепаратиста. Мужчина призывал к отделению Закарпатья от Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, житель Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

"Инициированная Службой безопасности Украины лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к нарушению территориальной целостности Украины", - сообщили в СБУ.

На данный момент фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце ноября на Закарпатье депутаты одного из сельсоветов спели гимн якобы Венгрии. В результате разгорелся дипломатический скандал.

Также РБК-Украина писало, что на Закарпатье в середине декабря неизвестные разместили на стене дома провокационную надпись: "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем". Полиция возбудила дело по факту разжигания национальной розни.

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