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На выезде в Крым задержали экс-чиновника МВД за преследование крымчан

Новина українською → Каланчак, Понедельник 09 ноября 2020 14:20
На выезде в Крым задержали экс-чиновника МВД за преследование крымчан Фото: административная граница с Крымом (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На административной границе с Крымом задержали бывшего чиновника Министерства внутренних дел Украины. Его подозревают в государственной измене и содействии оккупантам в преследовании крымчан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах

По данным источников, украинская сторона задержала бывшего замначальника Крымского управления МВД, полковника милиции в запасе Николая Федоряна.

Как отмечает прокуратура АР Крым, он подозревается в государственной измене и содействии оккупантам во время обысков по делам "Хизб ут-Тахрир". На сегодня решается вопрос об избрании меры пресечения в Херсонском городском суде.

Подозреваемый с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После оккупации Крыма в 2014 году остался на своем месте. По данным следствия, по меньшей мере с марта 2019 года помогал ФСБ в организации незаконных обысков у крымских татар, обеспечивая силовиков автомобилями.

Отметим, Федорян работал в структурах МВД до 2011 года.

Напомним, на прошлой неделе Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговоры трем фигурантам по "делу Хизб ут-Тахрир" - 12,13 и 17 лет тюрьмы соответственно. Данная организация в России считается экстремистской.

Украина уже выразила России протест из-за приговора крымчанам.

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