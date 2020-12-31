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Вступил в силу закон, необходимый для закупки инсулина и вакцин от COVID-19

Новина українською → Украина, Четверг 31 декабря 2020 10:36
Вступил в силу закон, необходимый для закупки инсулина и вакцин от COVID-19 Фото: тест на коронавирус (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В Украине разрешили закупать за государственные средства лекарства, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, но в которых нуждаются украинцы. Среди них и вакцина от коронавируса.

Соответсвующий закон был вчера опубликован в издании "Голос Украины".

Сегодня документ вступил в силу.

Он вносит изменения в заключительные и переходные положения ЗУ "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и откладывает на год (до 1 января 2022-го) одну из норм этого закона.

Эта отсрочка позволит закупать за счет госбюджета или возместить стоимость (реимбурсация) тех лекарств, которые не включены в Нацперечень или в Программу медицинских гарантий, но необходимы для лечения граждан.

Ранее лекарства должны были закупаться в соответствии с Нацперечнем. Для того, чтобы препарат мог попасть в перечень, он должен пройти определенную проверку на качество и эффективность.

Однако некоторые лекарства, например, инсулин или вакцины от COVID-19, закупаются без необходимости включения в такой перечень.

Напомним, Верховная рада одобрила данный проект закона 18 декабря.

Как писало РБК-Украина, 29 декабря вступил в силу закон, который дает возможность ускорить доступ к вакцине от COVID-19.

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