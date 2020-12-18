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Рада одобрила закон для закупки инсулина и вакцин от COVID-19

Новина українською → Украина, Пятница 18 декабря 2020 13:54
Рада одобрила закон для закупки инсулина и вакцин от COVID-19 Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада разрешила закупать за государственные средства лекарства, не включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, но в которых нуждаются украинцы. Народные депутаты приняли за основу и в целом соответствующий законопроект №4472.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 282 нардепа.

Документ вносит изменения в заключительные и переходные положения ЗУ "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и откладывает на год (до 1 января 2022) одну из норм этого закона.

Эта отсрочка позволит закупать за счет госбюджета или возместить стоимость (реимбурсация) тех лекарств, которые не включены в Национальный перечень основных лекарственных средств или в Программу медицинских гарантий, но необходимых для лечения граждан.

Следует отметить, лекарства должны закупаться в соответствии с нацперечнем. Для того чтобы препарат мог попасть в перечень, он должен пройти определенную проверку на качество и эффективность.

Однако некоторые лекарства, например, инсулин или вакцины от COVID-19 закупаются без необходимости включения в такой перечень.

Напомним, Раде рекомендуют ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал соответствующий законопроект №4491.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине общее количество выявленных случаев COVID-19 до конца года достигнет отметки в 1 млн человек.

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