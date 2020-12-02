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Вакцину Pfizer могут внести в экстренный перечень ВОЗ

Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отреагировала на решение Британии о регистрации вакцины от коронавируса Pfizer. Организация начала изучение вакцины и разрабатывает рекомендации.

Об этом говорится в официальном заявлении ВОЗ на странице в Twitter.

Сейчас ВОЗ ведет переговоры с британским правительством о получении доступа к определенной информации, которая может ускорить внесение вакцины Pfizer в экстренный перечень ВОЗ. Этот список позволяет странам начать экстренную вакцинацию населения от коронавируса, а также открывает двери для международных поставок вакцины в рамках глобальных механизмов.

"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по вопросам иммунизации изучает вакцину и формулирует рекомендации по ее использованию", - заявили в организации.

Напомним, сегодня Великобритания стала первой страной мира, которая одобрила вакцину от коронавируса. Британское правительство зарегистрировало вакцину компаний Pfizer и BioNTech.

Кроме того, компании Pfizer Inc и BioNTech на днях обратились в Европейское агентство по лекарственным средствам с просьбой об условном разрешении на использование вакцины против COVID-19.

Добавим, вакцина от коронавируса компаний Pfizer Inc и BioNTech показала свою эффективность в 95% случаев.

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Новости Украины ВОЗВеликобританиярегистрациявакцина от коронавируса