ВОЗ исключает исчезновение COVID в 2021: люди смогли победить только одну болезнь

Странам мира не стоит рассчитывать на победу над пандемией COVID в 2021 году. За всю историю человечества удалось победить только одну болезнь.

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передает "Синьхуа".

По его словам, есть большой риск распространения коронавирус даже после масштабной вакцинации. При этом основной задачей не должна быть полная победа над болезнью.

Райан подчеркнул, что не стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году. Ведь в истории человечества "мы смогли победить только одну болезнь на планете - оспу".

"Мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом", - добавил он.

Напомним, ранее ВОЗ подтвердила, что COVID может оставаться на упаковках замороженных продуктов и передаваться человеку. Таким образом, коронавирус способен выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения.

Также сообщалось, что поставки вакцин по механизму COVAX могут начаться в феврале. Американская компания Pfizer обязалась по этому механизму поставить до 40 млн доз своей вакцины.