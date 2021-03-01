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Верховный суд открыл производство по иску о санкциях к телеканалам

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 17:20
Верховный суд открыл производство по иску о санкциях к телеканалам Фото: Верховный суд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины постановил открыть производство по иску, который оспаривает введение санкций в отношении трех телеканалов. Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 29 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда в Facebook.

"26 февраля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/22/21 по иску гражданина, который оспаривает указ президента Украины от 2 февраля 2021 № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украина от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к телеканалам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судебное заседание состоится 29 марта в 14:30 с вызовом сторон.

Напомним, 11 февраля Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112 Украина" и NewsOne, принадлежащих нардепу Тарасу Козаку. Первые два были отклонены судом.

Ранее сообщалось, что суд отклонил два иска по указу Зеленского о введении санкций против телеканалов Zik, "112 Украина" и NewsOne. Он признал их необоснованными и отправил на исправление недостатков истцам.

Отметим, что 2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

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