ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Верховний суд відкрив провадження за позовом про санкції до телеканалів

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 17:20
Верховний суд відкрив провадження за позовом про санкції до телеканалів Фото: Верховний суд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Касаційний суд у складі Верховного суду України ухвалив відкрити провадження за позовом, який оскаржує введення санкцій відносно трьох телеканалів. Справу призначено до розгляду у судовому засіданні на 29 березня.

Про це повідомляє прес-служба Верховного суду у Facebook.

"26 лютого 2021 року Касаційний суд у складі Верховного суду виніс ухвалу про відкриття провадження по справі № 9901/22/21 за позовом громадянина, який оскаржує указ президента України від 2 лютого 2021 № 43/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" в частині застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до телеканалів", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що судове засідання відбудеться 29 березня о 14:30 з викликом сторін.

Нагадаємо, 11 лютого Верховний суд прийняв до розгляду позов за указом президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти телеканалів Zik, "112 Україна" і NewsOne, що належать нардепу Тарасу Козаку. Перші два були відхилені судом.

Раніше повідомлялося, що суд відхилив два позови з указом Зеленського про введення санкцій проти телеканалів Zik, "112 Україна" і NewsOne. Він визнав їх необґрунтованими і відправив на виправлення недоліків позивачам.

Відзначимо, що 2 лютого президент Володимир Зеленський наклав санкції на телеканали 112, NewsOne і ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Збройні сили України телеканалы Санкції
NEWS
Знову локдаун. "Червона зона" карантину в Україні розширюється: які області під загрозою
Знову локдаун. "Червона зона" карантину в Україні розширюється: які області під загрозою
DAILY
На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"