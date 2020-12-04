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Венгерскому нацменьшинству снова угрожали. Возможен иностранный след

Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 4 декабря, общественным организациям венгерского национального меньшинства в Закарпатской области начали поступать электронные письма с угрозами. Злоумышленники требовали срочно покинуть территорию Украины.

Об этом рассказал председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по фактам нарушения равноправия граждан и угроз убийством. Лицам, которые прислали письма с угрозами, угрожает до 5-ти лет за решеткой.

Клименко добавил, что полиция установила личность злоумышленника, который недавно в сети распространил видео с угрозами украинцам венгерского происхождения. Им оказался гражданин соседнего государства.

"Мы отследили, что на территории Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. Впервые провокационное видео появилось на канале блогерши из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила", - рассказал он.

Глава Нацполиции добавил, что случай с видео и сегодняшние письма с угрозами связаны между собой.

"Полученные 4 декабря электронные письма и провокационное видео, размещенное несколько дней назад, являются звеньями одной цепочки. И не исключено, что в этой истории есть иностранный след", - добавили в полиции.

Напомним, на прошлой неделе в сети появилось видео с угрозами венгерскому нацменьшинству. На инцидент отреагировал министр внутренних дел Арсен Аваков, пообещав привлечь к ответственности причастных.

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